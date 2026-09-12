Български депутати тръгват за Кочани заради Ива
Младата българка е блокирана в Северна Македония и не може да се лекува
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Младата българка е блокирана в Северна Македония и не може да се лекува
Властите не й позволяват да се лекува в България
ВСС за пореден път показаха, че са в постоянна готовност за оказване на помощ на населението в мирно време
Задачата бе изпълнена по искане от Министерството на здравеопазването при спазване на всички изисквания за безопасност на полетите и медицинско осигур...
Здравният министър заяви, че в системата има достатъчно средства, но липсват рационално управление, контрол и ясни правила
Курортът откри летния сезон с модернизирана база, чист въздух и амбиция да привлича гости извън зимата
Обичаният актьор бе хоспитализиран преди някоко дни
Професор д-р Михаил Боянов: Лична дисциплина, спорт и контрол на това, което слагаме на масата, трябват, за да подейства „вълшебното” хапче
Велислава Петрова обсъди със Скопие вариант български лекари да прегледат младата жена на място
Младата жена настоява за международен мониторинг, след като получава откази да замине за терапия в България
Няколко компании работят по въпроса
Инфекцията се нарича хеморагична треска с бъбречен синдром
Бившият капитан на България говори пред Мон Дьо за болката, оцеляването и истината за родния футбол
Поредна инициатива за събиране на средства за лечението му
Всеки трети българин няма аптека наблизо
Всичко е преувеличено, изтъкна бившият национал
Все по-млади хора са засегнати, инфарктите растат, а хипертонията остава неконтролирана
Лечението на легендата на българска земя продължава вече два месеца
Семейството му търси подкрепа, за да продължи тежката терапия
Изследването е бързо и безболезнено