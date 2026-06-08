Скандал в Северна Македония! Ранена българка чака съд вместо лечение

22-годишната Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, от осем месеца не може да напуска родния си град, въпреки че твърди, че се нуждае от лечение в България след тежка катастрофа. Младата жена живее, учи и работи в София, но след пътен инцидент през октомври миналата година властите в Северна Македония са взели както документите й, издадени там, така и българските й документи за самоличност. Тя казва, че няма вина за катастрофата, при която е била ударена от друг автомобил, но е получила пет отказа да напусне страната за лечение.

Случаят вече предизвиква тежки въпроси - как човек без окончателно изяснена вина и с медицински проблеми може да бъде държан месеци наред без достъп до необходима терапия.

Катастрофата, която я оставя в капан

Ива Михайлова разказва пред БНТ, че се прибирала в Северна Македония само за контролен преглед при зъболекар. На пътя към Щип, след Кочани, видяла цивилен автомобил, който разпознала като полицейски, с трима полицаи, спрели друга кола за проверка. По думите й втори автомобил, който идвал отсреща, навлязъл в нейната лента и я ударил.

„Той ме удря с предната си част, съответно на него предната част му е счупена, а пък на мен лявата, защото ме удря отляво“, казва тя. След удара колата ѝ се блъснала в мантинелата, а другият автомобил се завъртял и останал по средата на двете ленти.

Михайлова твърди, че една полицайка й е оказала помощ и ѝ е дала вода, докато останалите двама полицаи не се отзовали нито при нея, нито при другите пострадали. По думите ѝ момче от колата зад нея също се опитало да помогне, но тя останала в автомобила до пристигането на пожарна и линейка, защото не можела да бъде извадена безопасно.

Травми, болница и отнети документи

След инцидента Ива и хората от другата кола са откарани в болницата в Кочани. Тя разказва, че първоначално й казали, че почти няма нищо, въпреки че се чувствала много зле. По нейно желание била транспортирана в Скопие, където изследванията показали счупен прешлен L5 и спукан L4.

„Останах четири дни в болница под тяхно наблюдение за терапии, в които четири дни ме пазеше полиция 24/7. Още когато пристигнах, няколко часа по-късно, дойде полиция. Взеха ми българския и македонския паспорт. Веднага ме обвиниха. Без даже да има някаква експертиза направена“, казва Михайлова.

След болницата й било забранено да напуска Северна Македония и дори град Кочани. Тя живее там при баба си и дядо си и казва, че не може да отиде дори до близък град или до бензиностанция извън населеното място.

Лечение, което не може да започне

Ива Михайлова твърди, че има проблеми с движението на левия крак и че той се парализира от време на време. Става дума за частична параплегия, свързана със засегнат нерв при травмата на прешлените.

„Колкото по-рано започне да се лекува, толкова по-добре“, казва тя. Михайлова настоява, че иска да се лекува в България, защото има здравни осигуровки тук, а в Северна Македония плаща частно за медицинските грижи.

Тя твърди, че необходимата интервенция може да се извърши в България, Турция или Израел, но не и в Северна Македония. Първата молба да бъде допусната да замине е подадена през декември или януари, а втората - в края на март, след препоръка от невролог за хирургическа интервенция.

Пет отказа и дело на 6 юли

Ива Михайлова казва, че е получила откази от Основния съд в Кочани и от Апелационния съд в Щип. След това е внесена нова молба с гаранция - неин имот, както и експертиза от съдебен лекар, според която тя спешно трябва да се лекува.

По думите й свидетели са видели, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента, но прокурорът е извикал само един от посочените свидетели и то пет месеца по-късно. Михайлова казва, че вече е получила известие за предложение за обвинение и съобщение за дело, насрочено за 6 юли в съда в Кочани.

Късно снощи тя се е свързала с репортера Иво Никодимов и е помолила да бъде предаден призивът й за международен мониторинг на делото. Искането ѝ идва на фона на твърденията, че разследването не е отчело достатъчно свидетелски показания и факти, които според нея оборват вината ѝ.

Пендиков: Това е показно отношение

По казуса пред БНТ говори Християн Пендиков - бивш секретар на вече закрития културен клуб „Цар Борис III“ в Охрид. Той определи случая като показателен за начина, по който според него функционира правосъдието в Северна Македония спрямо хора с българско самосъзнание.

„Това е показно отношение, за да покажат тормоз върху хората, които се самоопределят като българи“, заяви Пендиков. Той подчерта, че става дума за 22-годишно момиче, което според него не е предизвикало катастрофата, а паспортите ѝ са били отнети веднага и без повдигнато обвинение.

„Предложение за обвинение получи едва осем месеца по-късно“, каза още Пендиков. Според него случаят не е изолиран и трябва да се разглежда в по-широк контекст на отношението към българите в Северна Македония.

Предупреждение за правото на лечение

Пендиков посочи, че според европейските конвенции, подписани и от Северна Македония, държавата е длъжна да позволи лечение в чужбина, когато местните медицински структури не могат да го осигурят. Той подчерта, че Ива Михайлова не иска да избяга, а да получи достъп до лечение.

„Ива не иска да бяга. Тя иска да й се разреши да се лекува - в България, Турция или Израел. Ако не го направи навреме, може да остане инвалид за цял живот“, предупреди той.

Пендиков направи връзка и със собствената си история след тежкия побой срещу него в Охрид. Той припомни, че е бил изписан от македонска болница с твърдението, че „няма нищо“, въпреки че по-късно са установени два счупени прешлена.

„Аз съм жив благодарение на българската държава. В Македония дори не ми казаха, че съществува операцията, която ми спаси живота“, заяви Пендиков. На въпрос дали страната се европеизира, той отговори: „Случаят на Ива показва, че не се европеизира. Не се спазват основни човешки права - правото на лечение. Ако това не се промени, няма да се променят и другите неща.“

Позицията на външно министерство

Министерството на външните работи съобщи, че е информирано за случая с Ива Михайлова, след като в края на март 2026 г. тя се е обърнала за съдействие към посолството на България в Скопие. Чрез дипломатическото представителство са предприети действия за изясняване на казуса.

От МВнР уточняват, че по програмата за правна помощ за българската общност на Михайлова са предоставени безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в Северна Македония. Според министерството така са подпомогнати усилията за осигуряване на пълноценна защита.

Българската страна е осигурила и транспорта на документите от медицинските изследвания до София, както и разглеждането им във водещо българско лечебно заведение. Със съдействието на Министерството на здравеопазването е издаден документ за представяне пред съда в Северна Македония, който потвърждава необходимостта от лечение и възможността то да бъде проведено в България.

МВнР посочва, че прегледът на наличната документация поражда въпроси доколко в производството са били изследвани и съпоставени всички относими факти и обстоятелства, включително информация и свидетелски показания, които биха могли да оборят или да поставят под съмнение тезата на обвинението.

От министерството уточняват, че съдът в Кочани е наложил на Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази косвено е посочил какви документи са необходими, за да преразгледа решението си. Предстои ново внасяне на молба до съда, придружена от осигурената от българска страна документация, като България очаква тя да бъде разгледана в най-кратки срокове. МВнР заявява, че ще продължи да следи случая и да оказва съдействие и подкрепа в рамките на своите компетентности.

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