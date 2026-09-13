Монако гръмна заради олигарх. Раница-бомба подпали луксозния рай
Украинецът Вадим Ермолаев е сред тежко ранените, а полицията издирва мъж, избягал към Франция след взрива
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Украинецът Вадим Ермолаев е сред тежко ранените, а полицията издирва мъж, избягал към Франция след взрива
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