Работник бере душа след инцидент в оръжеен завод

По-рано днес работник пострада на територията на оръжейното предприятие „Арсенал“ в Казанлък.

Той е в критично състояние и има опасност за живота му. Това съобщиха от Университетската болница "Свети Георги" в Пловдив, където мъжът е приет с тежки изгаряния.

По-рано днес от ОД на МВР в Стара Загора постъпи информацията, че в 11:15 часа е бил получен сигнал за пострадал водач на транспортно средство на територията на стопански обект в Казанлък, който се транспортира към болнично заведение.

Малко по-късно от „Арсенал“ съобщиха, че при извършване на дейности на територията на дружеството от багер – челен товарач, управляван от 53-годишен мъж, е възникнал пожар зад машината.

Пламъкът се е прехвърлил върху корпуса на багера и е засегнал работещият на него багерист, който е получил изгаряния.

На място веднага е пристигнал екип на Спешна помощ–Казанлък. Пострадалият е транспортиран в Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив.

От Инспекцията по труда съобщиха за Радио Стара Загора, че на място е изпратен техен екип, който извършва проверка.

Районна прокуратура-Стара Загора съобщи, че наблюдава

досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда

на 53-годишен мъж поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или дейност, представляваща източник на повишена опасност – престъпление по чл. 134 от Наказателния кодекс.

Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, като предстои да бъдат разпитани свидетели и назначени експертизи.

