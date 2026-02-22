Трагедия на пътя до Садово. Шофьор издъхна в автомобила си

40-годишен шофьор е починал в автомобила си на пътя до град Садово. Сигналът за инцидента на телефон 112 е подаден в събота сутринта от преминаващи водачи, които забелязали колата извън платното.

Лек автомобил „Сузуки“ е излязъл внезапно от пътното платно край Садово и е спрял встрани от шосето. На място е изпратен медицински екип, който е констатирал смъртта на мъжа. Според предварителните данни тя е настъпила вследствие на внезапен здравословен проблем, като не се съобщава за следи от пътнотранспортно произшествие с друго превозно средство.

По случая е образувано досъдебно производство. Назначена е съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи точната причина за смъртта. Разследващите ще изясняват и дали водачът е загубил контрол над автомобила заради внезапно влошаване на състоянието си.

