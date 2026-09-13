Трагедия на пътя до Садово. Шофьор издъхна в автомобила си
Сигналът е подаден рано сутринта, започнато е разследване
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Сигналът е подаден рано сутринта, започнато е разследване
Димитър Здравков очаква гласовете му да се увеличат още след окончателното преброяване
До момента към Министерството на земеделието има подадени 39 заявления за обезщетение
Там ще е и земеделският министър Иван Иванов
Цялата реколта е унищожена
Епицентърът е бил в района на Садово
Има ранени, но без опасност за живота
Обявиха частично бедствено положение в Садово
Кметът на община Садово Димитър Здравков от БСП е преизбиран от първи път, съобщава" Марица". В Съединение води Георги Руменов от местна коалиция с 13...