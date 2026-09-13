21-годишна жена загина на място при пътен инцидент

Ловеч. 21-годишна жена загина на място при пътен инцидент, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Ловеч. Около 12.20 часа на пътя Плевен - Ловеч, в ра...