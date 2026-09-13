Кошмар в Бургас: Младеж блъсна жена на пешеходна пътека
Тежкият инцидент е станал късно вечерта на оживено кръстовище, пробите на водача са отрицателни
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Тежкият инцидент е станал късно вечерта на оживено кръстовище, пробите на водача са отрицателни
Сигналът е подаден рано сутринта, започнато е разследване
Продължава работата по изясняване на причините за настъпилото произшествие
Той е отказал тест за алкохол и наркотични вещества
От МВР потвърдиха, че при акцията са арестувани униформени
Участъкът е временно затворен
Жената е настанена в АГ-отделението на хасковската болница без опасност за живота за нея и бебето
Ловеч. 21-годишна жена загина на място при пътен инцидент, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Ловеч. Около 12.20 часа на пътя Плевен - Ловеч, в ра...
Товарен автомобил блъсна човек на заден ход в Момчилград.