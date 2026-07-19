Кошмар в Бургас: Младеж блъсна жена на пешеходна пътека

Жена е с опасност за живота, след като бе блъсната от автомобил на пешеходна пътека в Бургас. Тежкият инцидент е станал снощи около 22:42 часа на кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“. Пострадалата е приета в отделението по реанимация на УМБАЛ - Бургас с политравматизъм. Лекарите продължават да се борят за живота й, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Автомобилът е бил управляван от 19-годишен младеж от поморийското село Гълъбец. По първоначални данни той е отнел предимството на правомерно пресичащата по пешеходната пътека жена.

Пострадалата е жителка на Сливен. След удара тя е транспортирана по спешност в болницата, където е настанена за интензивно лечение със сериозни травми.

Водачът е изследван на място с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества. И двете проби са отрицателни, като от младежа е взета и кръв за химичен анализ.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването трябва да изясни всички причини и обстоятелства около тежката катастрофа.