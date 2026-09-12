Кошмар в Бургас: Младеж блъсна жена на пешеходна пътека
Тежкият инцидент е станал късно вечерта на оживено кръстовище, пробите на водача са отрицателни
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Тежкият инцидент е станал късно вечерта на оживено кръстовище, пробите на водача са отрицателни
Пресичала е пътното платно на зебра
Дамата е на около 60 години и е настанена в болнично заведение
Вчера магистратите го оставиха на свобода под парична гаранция от 2000 лв.
За съжаление при първата операция - на долен крайник, се наложи ампутация на крака
Пострадалата е откараан в болница
Има само материални щети
Пострадалата 49-годишна жена вече се възстановява и е изписана от болница
Момичето е ядосано на безцеремонното поведение на шофьора
Според обвинението мъжът е бил зад волана под въздействието на кокаин и канабис
Жената е настанена в столичната болница "Света Анна" в изключително тежко състояние
Не се потвърждава информацията за пътен инцидент на автобусна спирка в София
София. Жена е блъсната от автомобил на пешеходната пътека на бул. „Васил Левски" пред сградата на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охрид...
Благоевград. Камион тежко рани баба на пътя, но шофьорът вместо да помогне, избяга от местопроизшествието. Инцидентът е станал около 11:20 часа в четв...
Благоевград. Зебрата на благоевградския бул. "Джеймс Баучер" отново стана лобно място за пешеходец. Този път кола блъсна бременна жена.Според очевидц...