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Кола отнесе бременна на зебра

Кола отнесе бременна на зебра

Благоевград. Зебрата на благоевградския  бул. "Джеймс Баучер" отново стана лобно място за пешеходец. Този път кола блъсна бременна жена.Според очевидц...

13 декември | 16:27
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