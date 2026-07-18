Задържаха отново Явор Бахаров. Сигналът е сериозен

Явор Бахаров бе на път да запише нов срамен момент в биографията си, след като в петък е бил зрелищно задържан в пернишкото село Долна Диканя от въоръжени служители на криминална полиция. Полицаите дошли по сигнал от съседи, които се оплакали от невъобразима смрад на марихуана в парцел, чиито собственик е звездата от "Съни Бийч".

Оказало се, че в двора на имота има парник, в който се намират десетина саксии с генно модифициран канабис, а Бахаров бил незабавно закопчан пред очите на годеницата си - телевизионната водеща Рая Пеева.

Задържането на Бахаров рискувало да провали летните представления на изключително успешния спектакъл "Отчаяни съпрузи", в който актьорът си партнира с добрите си приятели Бойко Кръстанов и Даниел Пеев.

На помощ е бил изпратен столичният топ адвокат Любомир Таков, който на два пъти отърва Бахаров от пандиза. Първо преди пет години братът на звездата от "Под прикритие" Захари Бахаров бе заловен да дрифти "Субару"-то си пиян и с коктейл от дрога в кръвта из зимния курорт Банско.

Припомняме, че тогава Бахаров получи ефективно наказание от съда в Разлог, но окръжният съд в Благоевград измени присъдата му в условна.

През 2023 г. къдрокосият актьор беше задържан с марихуана в центъра на София.

Тогава защитникът му атакува обвинението, с претенции, че случаят е маловажен и от прокуратурата прецениха, че не си заслужава държавата да отделя ресурс, за да го изправи пред съда, като делото срещу Бахаров беше прекратено.

Явор Бахаров открай време е споделял, че пуши трева, за да бори стреса и високото кръвно.

Източници от МВР, цитирани от ПИК, споделиха, че малко преди обяд Бахаров и адвокатът му са напуснали сградата на ОДМВР-Перник, като актьорът е дал показания като свидетел, а прокуратурата не му е повдигнала обвинение.

Макар поне засега да се отърва от ново дело, поведението на звездата е потресаващо, тъй като половинката му Рая Пеева очаква бебе всеки момент. Хора от гилдията са на мнение, че 41-годишният пропилян талант трудно ще пребори пороците си, а с непрестанните си издънки рискува да посрещне раждането на наследника си в кауша.

Потърсен за коментар, Бахаров не отговори на телефона си.



