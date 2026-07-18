В разгара на лятото! 20 евро за ол инклузив

Боб за 10 евро и пипало от октопод за 30 евро на плажа в онова селце Варвара, в центъра на което даже път няма. Порция сафрид за 18 евро на Слънчев бряг и 5 евро бира на Златни пясъци. Стряскащите ценови вести от морето ни валят като летен дъжд. Но истината е доста по-различна. По родното Черноморие има всичко – от неприлично скъпа храна до райски местенца за без пари.

Кранево е хитът това лято. Селцето се очертава като оазис на достъпната почивка.

Местните хотелиери и ресторантьори са запазили приемливи цени както за нощувки, така и за храна, въпреки общото поскъпване и растящите разходи. Усилията на бизнеса обаче невинаги водят до желания резултат в един труден летен сезон.

Достъпни оферти въпреки инфлацията

Актуалните оферти в Кранево предлагат ол инклузив пакети на цени между 20 и 50 евро на ден, в зависимост от категорията на хотела. Тези суми са значително по-ниски дори от наема на комплект шезлонги и чадър на някои от по-скъпите плажове у нас.

Туристите потвърждават атрактивните условия. „И евтино, и хубава храна, условията са чудесни... 20 евро на ден с храна сутрин, обед и вечер. И обслужването е много добро“, споделя един от почиващите пред БНТ.

Друга голяма група от Молдова отбелязва, че идва на плажа в Кранево вече шеста поредна година, за да се наслади на морето и слънцето.

Според собствениците на хотели цените не са променяни от миналата година, независимо от инфлацията. „Печалбите за хотела не са особено големи, защото всички виждат, че стоките в магазините поскъпват“, коментира Станислав Димитров, собственик на хотел в Кранево.

Качествена храна на приемливи цени

Заведенията в курорта също се стремят да поддържат достъпни цени, като за целта работят директно с местни производители и рибари. По този начин се избягват допълнителни надценки и се гарантира качеството на предлаганите ястия.

„Спекулации са твърденията за таратор от 8 - 9 евро – при нас тараторът е 3 евро, рибената чорба е от 6 вида риба, включително и калкан, и е 5 евро“, обяснява Тихомир Цветков, концесионер на Централния плаж в Кранево.

Традиционно след 15 август рязко падат цените за почивка на българското Черноморие. Офертите за евтино море вече се появиха. Те са с 30 на сто по-изгодни, особено т-нар. (last minute) - резервациите от последния момент.

Втората вълна намаления

Втората вълна на намаленията е от 15 септември до 10 октомври. Тогава цените падат с повече от 50%, съобщиха от Института за анализи и оценки в туризма.

„Започват да се предлагат и специални оферти, които могат да бъдат например пет дни, почивате шест или седем дни равно на девет. Има специални оферти с включени чадъри, шезлонги като добавена стойност към пакетите, които се предлагат“, коментира Деляна Цонева, председател на регионалната туристическа камара в Бургас. А от средата на септември до 10 октомври цените в хотелите по Южното Черноморие се очаква да паднат между 50% и 60%. Активният чартърен сезон на летище Бургас ще приключи на 10 октомври.

Нова тенденция. Чужденци по Чудесата

Летният туристически сезон започва с умерен ръст на посещенията в България, но увеличението се дължи основно на градския туризъм. Според експерти най-сериозен интерес отчитат София и Пловдив, докато морските курорти изостават спрямо миналата година.

По данни, представени от директора на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма Румен Драганов, броят на чуждестранните туристи в страната се е увеличил с около 2% през това лято. По думите му обаче растежът не се дължи на Черноморието, а на все по-засиления интерес към градския и културния туризъм.

Експертите посочват, че през последните години силните периоди за сектора вече не се ограничават до летните месеци. Нискотарифните полети и разнообразяването на туристическите продукти привличат все повече посетители и извън активния сезон.

В същото време бизнесът по Черноморието отчита по-слаба заетост в началото на юли. По информация на Българската асоциация по туризъм през делничните дни хотелите работят с около 50–60% заетост, което е по-ниско спрямо същия период на миналата година. През уикендите обаче легловата база е почти изцяло запълнена.