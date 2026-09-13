Край на евтиното море? Експерти разкриха какво трябва да се промени
Повече приходи, по-дълъг престой и туристи извън хотелите – как Черноморието да спечели от силния сезон
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Повече приходи, по-дълъг престой и туристи извън хотелите – как Черноморието да спечели от силния сезон
Проблемът не е само впечатление от хотелските ресторанти
Цените са добри и има всичко, се казва в репортаж
Кранево стана новият рай за българите
Големи промени в Гърция
Първоначално инвестицията била за Слънчев бряг
Снимки в интернет
Превърнал се е в система на "потребителски терор"
От началото на септември цените на хотелите по морето падат
Какво следва
Проблемът е в поскъпването на хранителните продукти
Причината е, че тази система има голямо търсене сред туристите
Сред повторно използваните продукти са пастьоризирани маслини, сирене, масло, мед, конфитюр
Европейци напълниха хотелите през юли и август Братушките пестят от покупки и услуги, резервират културни турове През юни хотелите по морето ни запо...
Новият кабинет спира приватизацията на пристанища и на енергийната компания Новият премиер на Гърция Алексис Ципрас иска да въведе промяна на съществ...
София. "Ол Инклузив" е новото шоу на Нова, което има претенцията да бъде тв спектакъл. Водещ ще му бъде Калин Сърменов, станал известен като Милото....
Люта битка за място на пясъка, разрешението по-скъпо от нощувка на хотел