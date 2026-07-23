Френска телевизия за Черното ни море: Това е мястото, където искате да бъдете

Една от най-големите френски медии – TF1 Info, посвети репортаж на българското Черноморие, определяйки го като екзотична дестинация, която все още не е засегната от свръхтуризма.

В материала България е представена като място с километри пясъчни плажове, тюркоазено море с температура около 25 градуса и цени, които остават значително по-достъпни в сравнение с други популярни средиземноморски дестинации.

„Тук има всичко, което ви трябва“

Френските журналисти разговарят с туристи, пристигнали от различни европейски държави.

„Цените са добри, има всичко необходимо, а хотелът е близо до плажа“, казва един от летовниците.

Друг турист допълва: „Плажът е красив, хората са много дружелюбни. Това е мястото, на което искаш да бъдеш.“

Слънчев бряг вече се конкурира с Гърция и Турция

Според TF1 Info Слънчев бряг все по-успешно се конкурира с Гърция, Хърватия и Турция, като едно от основните му предимства са хотелите с ол инклузив.

Медията отбелязва, че срещу достъпна цена туристите получават разнообразна кухня, СПА центрове, няколко басейна, детски атракции, развлечения и почти денонощни снек-барове.

Хотелите вече са резервирани до края на септември

Управителят на хотел в курорта Александър Александров разказва, че комплексът разполага с 500 стаи, почти всички наскоро обновени, а за обслужването се грижат 220 служители.

По думите му хотелът вече е напълно резервиран до края на септември.

„Това показва, че сме конкурентоспособни както като цена, така и като качество. Продължаваме да инвестираме в нови услуги и подобрения“, казва той.

Защо французите избират България

Според репортажа интересът към България се засилва благодарение на по-добрите самолетни връзки и разширяването на нискотарифните полети от Франция и други европейски държави.

Диана Тилкова-Павлова, която работи с френски туристи, посочва именно лесния достъп като една от причините все повече чужденци да избират България за лятната си почивка.

До 500 евро по-евтино

Френската телевизия изчислява, че седемдневна ол инклузив почивка в България струва около 1600 евро на човек, което е приблизително 500 евро по-малко, отколкото аналогична ваканция в Гърция или Испания.

Освен с достъпните цени България впечатлява и с богатото си културно наследство. Специално внимание в репортажа е отделено на Стария Несебър, който е част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО и привлича около 1,5 милиона посетители годишно.