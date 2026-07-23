Очите им сълзят, копитата с мехури: Дори камилите не издържат рекордните жеги

Камилите от векове са известни като „корабите на пустинята“ заради способността си да оцеляват в едни от най-суровите условия на планетата. Но дори тези изключително издръжливи животни вече не успяват да се справят с екстремните горещини, които все по-силно обхващат Африка.

Регионът Афар в североизточна Етиопия е едно от най-горещите и най-сухите места на Земята. Там номадски племена от поколения водят кервани от камили, които превозват сол през безкрайните пустини.

„Виждам как камилите ми страдат от непоносимата жега“, разказва пред BBC 40-годишният камилар Али Умер от град Семера, който отглежда около 500 камили.

„По копитата им се появяват мехури, очите им постоянно сълзят, а нагорещеният пясък изгаря кожата им и дори опърля козината им, когато легнат да си починат.“

По думите му само за последния месец е загубил осем малки камилчета заради екстремните температури.

„Жегата стана много по-силна и по-трудна за понасяне. Дори вятърът, който някога носеше прохлада, сега е горещ“, казва той и допълва, че през последните години промяната е станала осезаема.

Наблюденията му се потвърждават и от учени, организации за защита на животните и редица научни изследвания. Според тях високите температури причиняват на камилите силен стрес, изтощение, обезводняване и увеличават риска от различни заболявания.

Жегите оказват влияние и косвено – намаляват водните източници, унищожават растителността и ограничават местата, където животните могат да намерят сянка.

Северна Африка и Африканският рог са дом на около 80% от едногърбите камили (дромедари) в света.

През последните години все повече фермери и пастири заменят традиционните стада с камили, тъй като те са значително по-устойчиви на суша и високи температури.

Въпреки това изследване, публикувано през 2025 г. и основано на мнението на камилари от Южна Етиопия, показва, че климатичните промени вече оказват сериозно отрицателно влияние върху здравето на животните.

„Участниците в проучването съобщават, че изменението на климата и променливите метеорологични условия влошават здравословното състояние на камилите, намаляват тяхната продуктивност и затрудняват размножаването им“, се посочва в доклада.

Още по-тревожна изглежда ситуацията в съседна Сомалия. Изследване, публикувано през юни, показва, че смъртността сред камилите вследствие на сушата вече е придобила мащабите на сериозна криза.

Според анализа, обхванал близо 6000 номадски домакинства, почти 46% от семействата, които отглеждат камили, са загубили животни заради продължителната суша.

Най-тежко е положението в северните райони на страната. В областта Соол смъртността достига близо 73% - ниво, което учените определят като шокиращо.