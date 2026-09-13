Всичко за Сомалия

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Сомалия забрани Коледа

Сомалия забрани Коледа

Дни след властите в Бруней, и правителството в Сомалия също забрани коледните празненства като предупреди, че те биха могли да заплашат вярата в мюсюл...

25 декември | 16:25
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Забраниха Коледа в Сомалия

Забраниха Коледа в Сомалия

Правителството в Сомалия забрани да се празнува Рождество Христово и Нова година, тъй като тези празници нямат нищо общо с исляма. Представител на Ми...

24 декември | 11:35
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