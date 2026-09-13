Очите им сълзят, копитата с мехури: Дори камилите не издържат рекордните жеги
Афиркански камилар разказа, че само за последния месец е загубил осем малки камилчета заради екстремните температури
Следете всички новини, анализи и коментари за Сомалия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Афиркански камилар разказа, че само за последния месец е загубил осем малки камилчета заради екстремните температури
Омар Абдулкадир Артан ще ръководи Суперкупата на Европа след скандала с недопускането му до Световното първенство
Групировката вече пое отговорност за нападението
Индийският флот е призовал пиратите да се предадат и да освободят кораба и всички цивилни
В близост до бреговете на Сомалия
Нови подробности за операцията по издирването на моряците ни
Атентаторът е взривил натоварена с експлозиви кола в близост до административна сграда
Нападението беше извършено на същото място, на което през 2017 г. беше извършен най-големият бомбен атентат в Сомалия
Обявиха извънредно положение в страната заради огромното нашествие
Външният дълг на африканската страна възлиза на 4,7 милиарда долара
Два взрива са станали в Сомалия днес. Има жертви, съобщават световните медии. Кола-бомба се е взривила до сграда на местното правителство в сомалийск...
Експлозии са чути в близост до летището в столицата на Сомалия Могадишу, съобщават местни медии, цитирани от Би Би Си. По информация на Ройтерс се е...
Джамия се е срутила в сомалийската столица Могадишу. Най-малко 30 души, присъствали на петъчната молитва, са пострадали, съобщава информационната аген...
Дупка зейнала в корпуса на 4000 м височина, човек излетял през нея Самолет се приземи по чудо в Сомалия след взрив във въздуха, като повечето пътници...
Дни след властите в Бруней, и правителството в Сомалия също забрани коледните празненства като предупреди, че те биха могли да заплашат вярата в мюсюл...
Правителството в Сомалия забрани да се празнува Рождество Христово и Нова година, тъй като тези празници нямат нищо общо с исляма. Представител на Ми...
Най-малко трима души са загинали при атентат в сомалийската столица Могадишу, предаде Reuters. Кола-бомба е избухнала на оживена улица в града. Загина...
Най-малко 12 души загинаха в сомалийската столица Могадишо при терористична атака на местните ислямисти, съобщава Ройтерс. Терористите взривиха кола...
Най-малко 14 души са били убити, а други 11 са получили наранявания, след като въоръжени мъже нападнаха кенийско село, близо до границата със Сомалия,...
Кризата в Йемен може да отвори коридор за джихадистки движения през Сомалия, която е на отсрещния бряг на Аденския залив, заяви генералният секретар н...