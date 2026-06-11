УЕФА върна на голямата сцена изгонения от САЩ сомалийски съдия

УЕФА направи мощен символичен жест към сомалийския съдия Омар Абдулкадир Артан, след като му повери Суперкупата на Европа. 34-годишният рефер ще ръководи мача между победителя в Шампионската лига Пари Сен Жермен и носителя на трофея в Лига Европа Астън Вила на 12 август в Залцбург.

Решението идва след скандала в САЩ, където Артан беше експулсиран при пристигането си в Маями и не получи възможност да участва на Световното първенство. Така европейската централа му даде не просто нов ангажимент, а една от най-видимите сцени в клубния футбол.

От Маями до Залцбург

Случаят с Артан предизвика широк отзвук, след като сомалийският съдия беше върнат от американските власти. Той е бил сред седемте африкански рефери и сред общо 52-ата съдии, избрани за Световното първенство, но не е успял да получи достъп до турнира заради проблем със службите във Флорида.

По-късно представител на граничните власти е заявил, че името му се е появило в списъци с лица, свързани с терористична дейност. Публично обаче не бяха представени убедителни доказателства, които да обяснят защо международен футболен съдия, включен в листата за най-големия турнир, е бил спрян по този начин.

Решение с ясен знак

Назначението за Суперкупата на Европа е представено от УЕФА в контекста на партньорството с Африканската футболна конфедерация. Формално това е част от сътрудничеството между двете футболни организации, но практически носи много по-силен знак.

Артан не получава периферен мач или протоколна компенсация. Той ще бъде главен съдия на финал между два европейски носителя на трофеи - Пари Сен Жермен и Астън Вила. Това превръща решението в публична реабилитация след случилото се в САЩ и в демонстрация на доверие към съдията.

Голям риск и голямо доверие

Жестът на УЕФА е силен, защото изважда Артан от ролята на жертва на административен и политически скандал и го връща там, където би трябвало да бъде оценяван - на терена. Европейската централа на практика му казва, че професионалната му репутация не е заличена от случилото се на границата.

Решението обаче носи и риск. Всеки спорен момент в Суперкупата ще бъде гледан през историята с експулсирането му от САЩ. Именно затова назначението е смело - УЕФА не само проявява солидарност, а поставя съдията под прожекторите на голям финал.

Повече от футболен мач

Случаят излиза далеч извън рамките на съдийско назначение. Той поставя въпросите за доверието към международните спортни институции, за отношението към представители на страни извън големите футболни центрове и за това как политически или административни решения могат да прекъснат кариера на човек, избран да работи на световна сцена.

Суперкупата в Залцбург ще бъде шанс за Артан да отговори по най-силния възможен начин - не с изявления, а с представяне на терена. За УЕФА това е ход, който изглежда едновременно човешки, дипломатичен и спортно смел. Ако сомалийският рефер се справи, жестът ще остане като пример как футболът може да върне достойнството там, където то е било накърнено.

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