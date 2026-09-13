Нови имена в битката за ВСС. Съдия и трима прокурори са номинирани
Срокът за издигане на кандидати от професионалната квота изтече вчера
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Срокът за издигане на кандидати от професионалната квота изтече вчера
Мачът е от 18,30 часа
Случаят е изключително жесток
Опита да натопи съперник, но вместо червен картон получи куп подигравки
От ФИФА разпространиха видео, в което се вижда емоционалната реакция на 46-годишния рефер
Египтяните отпаднаха драматично след загуба с 2:3, въпреки че водеха в резултата с два гола до 79-ата минута
След дълго боледуване в понеделник си е отишла Росица Иванова
Омар Абдулкадир Артан ще ръководи Суперкупата на Европа след скандала с недопускането му до Световното първенство
Правосъдният министър Николай Найденов подчерта, че страната трябва навреме да излъчи най-подготвените кандидати
Членът на ВСС настоя за по-строг подбор на кадровиците и предупреди за загуба на обществено доверие
За да се избегне сериозно напрежение
За него това е първо ръководене на най-напрегнатия сблъсък у нас
Детелин Баялцалиев опита да даде подробен анализ
По време на мач с български национал
Мандатът му е две години
Мира Райчева-Шекерджиева ще бъде съдия на непълен щат в Трибунала
Неправителствени организации със специални програми за защита на учениците
„Считам за недопустимо произнасянето на съдия по дело, по което би имал пряк и личен интерес от неговото решаване“, посочва и.ф. главния прокурор
До рокадата се стигна след промените в Закона за съдебната власт
Едва ли е случайно, че депутатът от ДБ попадна в ръцете на магистрата Дечев