ЮНЕСКО помага на Русе в битката срещу кибертормоза на деца. Проблемите, свързани с детското насилие и кибертормоза, са разчетени още от държавния фонд за децата към ООН и ЮНЕСКО, които в лицето на господин кмета Пенчо Милков имат партньор в Русе. Общината е партньор на ЮНЕСКО и това е много добре, защото русенци могат директно да търсят експертите на ЮНЕСКО. Няма нужда от посредници. Това заяви съдия Велизар Бойчев от Районен съд-Русе по време на дискусията „Заедно срещу кибертормоза на деца“, която Българска академия за сигурност, общината и медия „Стандарт“ провеждат днес в Русе.

Форумът е част от голямата кампания „Киберзащитници“, която Българска академия за сигурност провежда в България вече 4 години. „Стандарт“ е основен партньор на мисията и всяка седмица публикува онлайн и на хъртия практически съвети за защита на децата. В резултат на кампанията над 190 000 деца бяха спасени от насилие в интернет.

Работата ми по проблема с кибертормоза на деца в нета продължава повече от 10 години. Работя по образователната програма на ВСС, където се опитваме да дадем практически съвети и насоки на децата, да ги обучим по въпросите, свързани с правото – как да го осъзнаят, как да осъзнаят своите права и как да участват в обществените отношения така е да бъдат най-малко засегнати, каза съдия Бойчев.

Като практик смятам, че всеки трябва да вложи възможно най-много от позицията на знанията си и времето си, защото проблемите, свързани с кибертормоза и насилието на деца са ясни – осветени са във всичките им аспекти. Сега трябва просто да работим активно, за да намалим това ужасно явление, категоричен бе магистратът.

В България съществуват огледални модели като тези в Израел, които работят не лошо. Съществува национален номер - 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето. Горещата линия работи 24 часа, на нея отговарят психолози, които дават адекватна помощ, подчерта съдия Бойчев.

В нашия град и в областта отделно работят няколко програми. Център „Динамика“ – неправителствена организация, има програма специално срещу кибертормоза, заяви още магистратът. И отправи призив: „И като професионалисти, и като родители нямаме право да кажем, че нямаме време да се занимаваме с този проблем“.

