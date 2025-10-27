Проф. Владимир Бронфенбренер даде ключови мерки за намаляване на детския кибертормоз

Все повече внимание в световен мащаб се отделя на проблема с кибертормоза, който придобива все по-голяма актуалност. Това заяви в Русе председателят на Българската академия за сигурност проф. Владимир Бронфенбренер по време на дискусията „Заедно срещу кибертормоза над деца“, организирана от медия „Стандарт“, Община Шумен и Българската академия за сигурност.

Проф. Бронфенбренер представи данни, според които през последните години случаите на кибертормоз в България намаляват – от 64,5% до 51,9%, докато средното ниво за Европейския съюз е около 51%.

Той подчерта, че борбата с кибертормоза изисква активното участие на цялото общество, тъй като правоохранителните органи и образователната система не могат да се справят сами. „Без участието на гражданското общество този проблем не може да бъде решен“, отбеляза професорът.

По думите му превенцията е най-важният елемент в борбата с кибертормоза. Той даде пример с Израел, където са разработени ефективни модели както за превенция, така и за подкрепа на пострадалите.

Сред мерките, които проф. Бронфенбренер предложи за намаляване на детския кибертормоз, са: всяко училище да има възможност самостоятелно да провежда обучения по темата; създаване на национална телефонна линия за сигнали; учредяване на специален регистър на лица, за които има данни за педофилски прояви.

„Най-важна е превенцията, но трябва да се даде и автономност на училищата да водят собствени обучения по темата“, заключи проф. Бронфенбренер.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com