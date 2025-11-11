Даниел Колев: Превенцията е ключова – Виваком предлага защита за училищата и децата в интернет

„Киберсигурността има много аспекти, но превенцията е ключова. Има няколко конкретни стъпки, които могат да бъдат предприети – първо, защита на компютрите на децата и на училищата, и второ, изграждане на защитна стена, която контролира достъпа до сайтовете, които могат да се посещават. Такава защита предлагаме във Виваком.“

Това заяви Даниел Колев, специалист корпоративни продажби във Виваком, по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза над деца“, проведен в Стара Загора.

По думите му, съвременните технологии и хакерите използват множество методи за достъп и манипулация, затова защитата е от решаващо значение.

„Децата трябва да бъдат образовани какво могат и какво не трябва да правят с компютъра. Ако не започнем навреме с превенцията, битката е загубена“, подчерта Колев.

Той представи решението, което Виваком предлага на училищата – firewall система, която осигурява филтриране на съдържание и ограничава достъпа до сайтове според изискванията на всяко учебно заведение.

„Така изпълняваме всички изисквания за киберсигурност и ограничаваме достъпа само до сайтовете, одобрени от училището“, обясни той.

Колев допълни, че технологичните решения трябва да вървят ръка за ръка с възпитанието на децата:

„Ако се стигне до ограничаване на телефоните, това би било по-добрият вариант. Децата искат да направят всичко на момента, но когато нямат незабавен достъп, те просто забравят. Това е част от превенцията“, каза още той.

