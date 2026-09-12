Vivacom с иновативни решения за защита от кибератаки за частния и публичния сектор
Компанията работи с доверени партньори в областта на киберсигурността
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Компанията работи с доверени партньори в областта на киберсигурността
Според нея е необходим сериозен преглед на действащата нормативна уредба и изработването на цялостна законодателна рамка
Това стана ясно на дискусия, която се проведе в Пловдив
99% от пробивите онлайн идват от грешки в конфигурацията
Изкуствен интелект може да води до пристрастяване, а децата трудно се справят сами с този натиск
Главният експерт в МОН предупреждава, че онлайн тормозът, измамите и изнудването вече са сред най-сериозните рискове в училищна възраст и изискват пос...
Технологичните решения трябва да вървят ръка за ръка с възпитанието на децата
Децата са много уязвими, затова трябва да ги опазим, каза още тя
Ние сме с нулева толерантност към всякаква агресия, каза още тя
Целта е всички български училища да имат достъп до модерни технологии за дигитална защита
За да се справим с кибер тормоза, ще ни трябва достъп до Закона за електронните съобщения
Операторът вече подпомага над 450 училища в страната
Шумен може да бъде пример за сътрудничество между родители и институции
Комуникационни мрежи, които се предлагат на училищата, винаги са подбрани според индивидуалните нужди
Педофилите говорят на езика на децата, ползват техния жаргон
Борбата трябва да се води от всички институции заедно, каза Камелия Стефанова
Обединяване на институциите в защита на децата в нета
Тя изтъкна нуждата от обучение не само на децата, но и на родителите
Той призова за активното участие на гражданското общество в борбата срещу кибертормоза
Според него борбата за киберсигурност е визионерство