Киберзащитници

Внимание! Насилниците в нета с 2 нови капана

Педофилите говорят на езика на децата, ползват техния жаргон

23 сеп 25 | 13:27
400
Мира Иванова

Два нови капана използват насилниците в нета, за да посегнат на деца. Това разкри един от обучителите, които работят с МВР и прокуратурата, за да провеждат лекции в училищата за превенция на младите хора.

Това стана ясно по време на  форума  „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“, който Българска академия за сигурност, община Кюстендил и медия „Стандарт“ организираха в града. Председател на Българска академия за сигурност е проф. Владимир Бронфенбренер, водещ израелски експерт по киберсигурност. От 4 години „Стандарт“ е медиен партньор на кампанията.

Педофилите говорят на езика на децата, ползват техния жаргон и непрекъснато го актуализират. Те са там, където са учениците – Инстаграм, ТикТок, Снапчат.

Първият капан, който залагат е в онайн игрите. Представят се за деца и така достигат по учениците.

Вторият капан са заплахите. Дебнат деца, които живеят при баба и дядо, защото родителите им работят в чужбина. Насилниците започват да притискат учениците, че ще направят нещо ужасно на баба им и дядо им и от страх децата се поддават и приемат контакт.  

Децата живеят в ужас, че заради тях ще се случи нещо ужасно с баба и дядо, каза експертът.

Насилниците използват тъмната мрежа за разпространение за записи със сексуално насилие на деца. Педофилите ги със старите камери, излъчват ги на ДВД, представяйки ги за направени педи много време.

Автор Мира Иванова

