Николай Златарски, ДПС-Ново начало: Мерките срещу кибертормоза на деца влизат в парламента

Темата за спешни мерки срещу кибертормоза на деца трябва да влезе в Народното събрание и ПГ на ДПС-Ново начало ще я повдигне. С това се ангажира народният представител от ПГ на ДПС-Ново начало Николай Златарски по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“, който Българска академия за сигурност, община Кюстендил и медия „Стандарт“ организираха в града. Председател на Българска академия за сигурност е проф. Владимир Бронфенбренер, водещ израелски експерт по киберсигурност.

Като член на две парламентарни комисии - по демографската политика, децата и семейството и по вътрешен ред и сигурност, Златарски се ангажира с провеждането на специално заседание на двете комисии.

Първата стъпка за решаване на проблема е гласност и информираност, втората – създаване на адекватна законова рамка, третата – обучения на деца и родители, каза Златарски. И се ангажира да участва в регионалните дискусии по места и в организирането на форуми в училищата.

Основният проблем е информираността. Затова в училищата – с деца, учители и родители, трябва не само да дебатираме, но и да правим ролеви игри, посочи още народният представител.

Трябва да се съобразим с волята на родителите децата им вкъщи да бъдат защитени. Ще направя всичко възможно за това, заяви Златарски.

Благодаря на медия „Стандарт“, че ни подадохте топката, поставяйки на дневен ред тази изключително важна тема, каза Николай Златарски. Това е една от темите, по които ПГ на ДПС-Ново начало ще работим, гарантира той.

Поемам ангажимент оттук нататък да работим заедно и да направим форуми в общини и училища, заяви Златарски.

Имаме много да работим, опитът на Израел е показателен. Затова у нас трябва да има обединение на всички държавни институции, които са отговорни за решаване на проблема, каза още Златарски и посочи като пример отличните резултати на училище „Христо Ботев“ в град Септември. То е пилотно по програмата „Киберзащитници“ и процентът на наранени деца в него бе сведен до 32 на сто – колкото е в Израел.

