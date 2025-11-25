"Виваком" представи ново поколение защитни решения

Преди повече от десет години „Виваком“ осъзна необходимостта от сериозен фокус върху киберсигурността. Това заяви Иван Парпунов, специалист ICT проекти към корпоративни продажби във "Виваком" по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза над деца“, който се проведе в Пловдив.

По думите му 99% от киберпробивите се дължат на грешки в конфигурацията, а не на сложни хакерски атаки. Затова компанията е вложила усилия да се превърне в един от предпочитаните партньори в сферата на киберсигурността.

Парпунов представи ново поколение защитни стени, които „Виваком“ предлага на своите клиенти. Те осигуряват защита още на границата с доставчика, като позволяват проверка на трафика в реално време и предотвратяване на потенциални заплахи. „Предлагаме цялостна защита, която да гарантира спокойствие и сигурност“, подчерта той.

Като пример за нарастващите рискове той посочи случая отпреди месец с проекта „Черна писта“ на Мартин Атанасов, който показва опасностите по пътищата. Непосредствено след старта сайтът е бил подложен на кибератаки.

През последните пет години компанията активно работи и в сферата на образованието. „В над 500 училища сме изградили техните интернет мрежи“, посочи Парпунов, подчертавайки, че добрата техническа инфраструктура е ключова за сигурността в дигиталната среда.

