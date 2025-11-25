Учителите на курс по киберзащита на децата /ОБЗОР/

Дойде време за задължителна киберграмотност на учителите. Това категорично заяви зам.-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска по време на форума „Заедно в борбата срещу кибертормоза на деца“, който Българска академия за сигурност и медия „Стандарт“ проведоха днес в Пловдив. Дискусията бе част от мащабната национална кампания „Киберзащитници“, която БАС и „Стандарт“ провеждат вече четвърта година. Председател на Българска академия за сигурност е изтъкнатият израелски експерт по киберсигурност проф. Владимир Бронфенбренер. Всяка седмица „Стандарт“ публикува онлайн и на хартия предписния под формата на картинки със съвети за киберзащита на деца и родители със съвети за реакция в конкретки ситуации.

Подценяването на киберзащитата

През последните години се наблюдава рязък скок в използването на дигитални ресурси, а киберзащитата дълго време се възприемаше като специфично знание, предназначено само за дигитално грамотни хора, посочи зам.-министър Михалевска. „Дойде време за задължителна киберграмотност за учителите“, подчерта тя и допълни, че с навлизането на изкуствения интелект необходимостта от умения за предотвратяване на кибератаки е по-осезаема от всякога.

Миналата година по това време беше направено обучение на нас директорите по темата кибертормоз в област Пловдив, каза Катя Влашева от Регионалното управление на образованието в Пловдив.

Тя подчерта, че тепърва ще се започнат стъпките, които късаят тази програма. Предстоят и общи дейности в тази насока, така че ще разчитаме на вас, заяви още тя.

Овладяване на тревожността

Зам.-министърът акцентира и върху социално-емоционалната страна на проблема. Според нея учителите трябва да развиват умения за овладяване на тревожността, за да могат да ги предадат и на учениците. „Ако ние, учителите, не можем да свалим нивото на тревожност, няма как да помогнем на децата“, категорична бе тя.

Михалевска подчерта, че е ключово да се укрепи комуникацията между деца и родители, както и да се разбират рисковете и преживяванията, през които децата преминават онлайн. Разбирането на кризисните ситуации би дало повече възможности на учителите да реагират адекватно. Третият важен елемент според нея е оказването на постоянна подкрепа на учениците – да се търсят причините зад липсата на концентрация, мотивация или настроение.

„Тези обучения трябва да бъдат непрекъснати и да се говори открито за тях. Ние не забраняваме – ние учим“, уточни Наталия Михалевска.

Пристрастяването към изкуствения интелект

Тя цитира и изследване на „Ройтерс“ от август според което общуването с изкуствен интелект може да води до пристрастяване, а децата трудно се справят сами с този натиск. „Това е индустриална стратегия за пристрастяване. Ние сме в изключително динамично време и голямо предизвикателство – рисковете са невидими и често не ги разбираме, което води до омагьосан кръг“, посочи тя.

България сваля нивата на онлайн насилието, посочи издателят и главен редактор на медия „Стандарт“ Славка Бозукова, която еб модератор на дискусията. За 4 години кампанията „Киберзащитници“ спаси над 190 000 деца от нараняване в онлайн среда.

Регионални екшън планове

Една от големите цели на мисията е създаването на регионални екшън планове за противодействие на кибертормоза, посочи г-жа Бозукова. И заяви: „С0амо общите усилия между властите, неправителствените организации и бизнеса могат успешно да атакуват надвисналата все по-голяма опасност за децата при ползването на интернет. Особено след като тя вече заплашва не само психиката, но и живота на децата – видно от ужасяващите случаи с вейповете, продавани в нета“.

Два вида тормоз

Има два вида тормоз: деца нараняват деца и възрастни нараняват деца, заяви проф. Владимир Бронфенбренер. И би аларма: При тормоз в киберпространството най-уязвими са учениците между 12 и 14 годишна възраст.

През последните години, благодарение и на „Киберзащитници“, тормозът на деца в нета е намалял с една десета, сочат официалните данни у нас.

„Агенцията за защита на детето работи в пълна координация още 6 институции в областта на сигурността, образованието и правосъдието. Важна е превенцията“, категоричен бе председателят на Българска академия по сигурност.

Проф. Бронфенбренер припомни, че съществува горещ телефон със съвети в подкрепа на децата и на възрастните. „Ако операторът прецени, предава нещата в гражданското направление на полицията“, съобщи той. В редки случаи, ако има опасност за детето, на място се изпраща патрулка.

Заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов предупреди, че неконтролируемото използване на мобилни телефони от ученици води до престъпления, които доскоро звучаха немислимо.

11-годишно дете изнудва свои връстници с голи снимки

Пехливанов разкри случай, в който момче на 11 години се е представяло онлайн за възрастен, за да изнудва две други деца с техни интимни снимки. Малолетните жертви са били принуждавани да изнасят злато и пари от домовете си, а едното дете е стигнало до опит за самоубийство.

„Ето до това води неконтролируемото боравене с мобилни телефони и неконтролираното от родителите позициониране на децата в мрежата“, подчерта прокурорът. Според него решението не е в половинчати мерки, а в ясна забрана за използване на телефони в училище.

Интернет е анонимен рай за престъпници, а разследванията са сложни

Онлайн изнудването, педофилията и сексуалните посегателства вече са ежедневие за правоохранителните органи.

„Принуда, изнудване, сексуални посегателства, педофилия. Това са престъпления, които наказателното право разглежда, но в интернет анонимността защитава извършителите“, обясни Пехливанов.

Фалшивите профили и скритите IP-адреси усложняват разкриването на престъпленията. „Самият процес на разследване е труден и отнема време. Малко случаи стигат до съда, не защото някой не иска да си свърши работата, а защото е изключително сложно“, допълни той.

В Пловдив вече има случаи, разкрити след данни от Интерпол за разпространение на порнографски снимки на непълнолетни в облачни платформи.

Родителите и учителите са първите, които могат да спасят дете

Проблемът започва много преди намесата на полицията. „Ако бъде обърнато внимание навреме, ако бъде усетено, че нещо се случва и се реагира, тогава нещата се решават по по-добър начин за самото дете“, заяви Пехливанов.

Той разкритикува и безразсъдното качване на снимки на деца в социалните мрежи: „Има педофили. Има хора, които с подобни снимки печелят пари. Родителите трябва да осъзнаят, че с това вредят на децата си.“

Апелът му към педагогическите екипи е категоричен: „Учителите трябва да реагират при промяна в поведението на дете и незабавно да търсят съдействие от МВР и прокуратурата. Това е в полза на детето, особено ако се реагира бързо.“

Психологическата травма остава за цял живот

Дори когато бъдат разкрити престъпленията, щетите вече са нанесени. „Стигне ли се до нас, детето вече е пострадало. Последващата работа с психолог и полиция става сложна и бавна. Пострадали са и родителите“, предупреждава прокурорът.

Преди повече от десет години „Виваком“ осъзна необходимостта от сериозен фокус върху киберсигурността, заяви Иван Парпунов, специалист ICT проекти към корпоративни продажби във "Виваком" по време на форума.

По думите му 99% от киберпробивите се дължат на грешки в конфигурацията, а не на сложни хакерски атаки. Затова компанията е вложила усилия да се превърне в един от предпочитаните партньори в сферата на киберсигурността.

Виваком с ново поколение защитни стени

Парпунов представи ново поколение защитни стени, които „Виваком“ предлага на своите клиенти. Те осигуряват защита още на границата с доставчика, като позволяват проверка на трафика в реално време и предотвратяване на потенциални заплахи. „Предлагаме цялостна защита, която да гарантира спокойствие и сигурност“, подчерта той.

Като пример за нарастващите рискове той посочи случая отпреди месец с проекта „Черна писта“ на Мартин Атанасов, който показва опасностите по пътищата. Непосредствено след старта сайтът е бил подложен на кибератаки.

През последните пет години компанията активно работи и в сферата на образованието. „В над 500 училища сме изградили техните интернет мрежи“, посочи Парпунов, подчертавайки, че добрата техническа инфраструктура е ключова за сигурността в дигиталната среда.

Няколко са основните насоки при разследване и превенция на кибертормоза и сексуалната експлоатация на деца в интернет, каза инспектор Борис Минков от 4-то Районно управление, специалист в детско-педагогическите въпроси.

Педофили атакуват 7-годишни

По думите му се наблюдава ръст на порнографското съдържание, свързано с деца, а много от случаите са изключително тежки и оставят дълбоки последствия за пострадалите. „Попаднахме на педофил, който притежаваше снимки на деца на възраст между 7 и 10 години“, заяви той, като подчерта сериозността на проблема.

Инспектор Минков предупреди, че голяма част от престъпленията не се регистрират или се подават закъснели сигнали. Това затруднява разследванията, особено защото извършителите често действат скрити зад екрани и е трудно да се установи кой стои зад компютъра. Затова при подаване на сигнал е важно да се съхрани устройството на пострадалия — като потенциално доказателство.

Сложни разследвания

Разследването на киберпрестъпления често се усложнява от пренасочването на сигналите към различни звена — при сигнали, свързани с финансови транзакции или фалшиви профили, част от случаите се препращат към икономическа полиция, а порнографските материали в много случаи достигат до ГДБОП. „Понякога капацитетът на районните управления е недостатъчен за провеждане на пълни разследвания“, каза Минков.

Кибертормозът се превръща в опасна част от ежедневието на учениците, поставяйки пред училищата и институциите нови и все по-сериозни предизвикателства, предупреди директорът на Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив Любомира Вълкова. По думите ѝ дигиталните заплахи изискват бърза реакция и системна подкрепа, за да не се стигне до необратими последици за психичното и физическото здраве на децата.

Нарастваща заплаха

Вълкова отбелязва, че темата за кибертормоза вече не може да бъде подминавана. Тя засяга директно учениците и се проявява чрез съзнателни обиди, заплахи или тормоз, осъществявани чрез дигитални средства. Въпреки че доскоро това изглеждаше като изолиран проблем, днес той се случва в социалните мрежи, в платформите за съобщения, в онлайн игрите и чатовете, които децата използват ежедневно.

Сътрудничеството с институциите е задължително. Училището работи активно с Държавната агенция за закрила на детето, полицията и местни организации. Защитата на учениците се гради и върху силно участие на родителите.

„Родителите са изключително важен елемент за безопасността на учениците. Те са първите хора, към които се обръщаме за съдействие, за да можем да предотвратим нещо по-сериозно“, подчерта директорът.

