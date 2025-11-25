Славка Бозукова: България сваля нивата на онлайн насилие

Създаване на регионални екшън планове срещу насилието на деца в нета е една от големите цели на кампанията "Киберзащитници", която Българска академия за сигурност и медия "Стандарт" провеждат вече четвърта година. Благодарение на нея над 170 000 деца бяха спасени от кибертормоз.

Това заяви издателят и главен редактор на "Стандарт" Славка Бозукова, откривайки форума "Заедно срещу детския кибертормоз" в Пловдив. Председател на Българска академия за сигурност е изтъкнатият израелски експерт по киберсигурност проф. Владимир Бронфенбренер. "Стандарт" е основен партньор на кампанията, медията всяка седмица публикува в картинки практически съвети към деца и родители, за да разпознават опасностите в дигиталното пространство и да реагират правилно.

Пет стъпки в борбата срещу насилието над ученици в нета очерта г-жа Бозукова. Първата и най-важна стъпка са образователните програми, каза тя и разказа опита на СУ "Христо Ботев" в град Септември. Това е пилотното училище по програма "Киберзащитници". В резултат на обучението, направено от проф. Бронфенбренер, процентът наранени деца в школото е най-ниският в Европа.

ЕТО ЦЯЛОТО ИЗКАЗВАНЕ НА СЛАВКА БОЗУКОВА:

Най-важното за една кампания е нейната резултатност и ефективност в полза на хората. Затова ще ви кажа още няколко от резултатите, които постигнахме. За тези близо 4 години резултатите са показателни – спасени са над 170 000 деца от нараняване в нета, а средният процент на тези наранени деца в България спадна под този в Европейския съюз. У нас е 51,9%, а средният в европейската общност е 52.

В първия пилотен проект на г-н Бронфенбренер, в училището, където той и неговите експерти преподаваха - „Хр. Ботев“, в град Септември, процентът наранени в онлайн пространството деца вече е под 32, което е най-ниското ниво в рамките на ЕС. А увеличаването на успеха на децата, показан в зрелостния изпит по това време, е още едно доказателство, че резултатността на учениците е пряка функция от гарантирането на тяхната сигурност и спокойствие. 5 са приоритетните направления на кампанията.

Първо. Образователни програми

Сигурността, част от която е и киберсигурността е вече специална програма на Министерството на образованието и е поставена като приоритет от министър Красимир Вълчев, за което ние сме му благодарни. В тревожното време, в което живеем, заплахите в онлайн пространството са на всеки клик и няма нищо по- важно от това да гарантираме сигурността на децата ни. Нещо повече – благодарение на тази програма проф. Бронфенбренер започва и пилотен проект за обучаване на учители и психолози в пилотната област за тази година – Бургас, като лекциите му започват след броени дни.

Второ. Превенция и регулация

Във всичките дискусии, които направихме – се отличи ясната пропоръка – превенция на кибертормоза. И необходимостта от създаването на ясна дефиниция на това какво е това кибертормоз. На много места се поиска промяна в НК и НПК, но всички са единодушно – това трябва да се прави много внимателно и въз основа на анализи и експертиза. Затова и в Стара Загора председателят на вътрешната комисия Маноил Манев предложи специално заседание по темата, съчетано с комисията по демография, където да се формулират мерките и най- вече ролята на изкуствения интелект.

В същото време "ДПС - НОВО НАЧАЛО" вече внесе промени в НК заради ескалацията на случаите на сексуални злоупотреби с малолетни и непълнолетни, като по този начин сложи началото на голям обществен дебат за актуализиране на мерките и закрилата към децата на България, така че да растат в сигурна и отговорна за бъдещето им среда.

Трето Институционален диалог

Благодарение на кампанията бе увеличен броят на експертите в отделите за киберпрестъпления в ГДБОП и НСС, подобрена бе комуникацията между институциите – ДАЗД с ДАНС, отделите Киберсигурност в ГДБОП и НСлС. И най- вече – подобри се комуникацията между институциите и родителите, и децата в нужда – и това е видно от последните изследвания на ДАЗД, които отчитат повишено доверие на децата в полицията – 8% повече деца звънят на горещите телефонни линии, за да подават сигнали за кибертормоз. 13% по-малко деца посещават сайтове с агресино съдържание.

Четвърто Популяризиране на програмата и мерките

Предписанията на г-н Бронфенбренер за деца и родители стигнат всяка седмица до 1,7 милиона българи благодарение на „Стандарт“, иконката на програмата вече са я сложили на началната си страница стотици училища, а клипове с предписанията по програмата месеци наред вървяха на екраните на столичния градски транспорт.

Пето. Регионални екшън планове

Разбира се, самият факт, че все още всяко второ дете в България е засегнато от посегателство в интернет, е достатъчно показателен, че нашите усилия не само трябва да продължат, те трябва да се ускорят. Не само на национално, но и на регионално ниво. Затова и обикаляме из страната, с експертността на г-н Бронфенбренер и със споделения опита на другите градове, малко по малко всички вие да направите своите планове, включвайки всички институции в региона ви.

В Кюстендил, Шумен и Русе, под егидата на кмета, вече сформират регионален щаб по темата.

Всички сме наясно: само общите усилия между властите, неправителствените организации и бизнеса, могат успешно да атакуват надвисналата все по-голяма опасност за децата при ползването на интернет. Особено след като тя вече заплашва не само психиката, но и живота на децата – видно от ужасяващите случаи с вейповете, продавани в нета.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com