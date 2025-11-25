Киберзащитници

РУО Пловдив: Предстоят стъпки във връзка с кибертормоза

Това стана ясно на дискусия, която се проведе в Пловдив

25 ное 25 | 14:41
Фатме Мустафова

Миналата година по това време беше направено обучение на нас директорите по темата кибертормоз  в област Пловдив. Това заяви Катя Влашева от Регионалното управление на образованието в Пловдив по време на форума „Киберзащитници“, който се проведе в Пловдив

Тя подчерта, че тепърва ще се започнат стъпките, които късаят тази програма. Предстоят и общи дейности в тази насока, така че ще разчитаме на вас, каза още тя.

