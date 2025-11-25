„Киберсигурност“ при нас изучават 8, 9 и 10 клас

„В нашето училище предметът „Киберсигурност“ се изучава в 8, 9 и 10 клас“. Това каза на форума „Заедно в борбата срещу кибертормоза на деца“ в Пловдив Галя Генева, педагогически съветник в СУ „Паисий Хилендарски“ в Града под тепетата.

Медиен партньор на събитието, организирано от Българска академия за сигурност, е в. „Стандарт“ с подкрепата на Община Пловдив.

Г-жа Генева разказа за случай в училището, в което работи, при който шестокласници са разпространили стикери с изображения на техни учители. Снимките са взети от личните профили на преподавателите без тяхно знание и съгласие. Паралелно с това учениците са заснели и учителите при изпълняване на професионалните им задължения. Всичко това се обменя в обща група в Инстаграм.

„Дадохме си сметка, че ситуацията накърнява авторитета на преподавателите“ обобщи г-жа Генева.

Тя обаче каза, че отговорните за това институции не са били сигнализирани, тъй като има пречки в закона, които не позволяват подобни действия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com