Цветанка Ризова нагази в политиката. Нападна министър

Водещата на „Лице в лице” Цветанка Ризова нагази в политиката. Тя направи пореден остър коментар, този път - срещу министъра на външните работи в правителството в оставка Георг Георгиев. По време на разговор в студиото на bTV с бившия ни дипломат №1 Надежда Нейнски, Ризова направи отклонение, в което заяви, че е чула последно от Георгиев мнение за хигиената и снегопочистването на столицата, но не и позиция на държавата за събитията във Венецуела или намеренията на САЩ към Гренландия.

По думите на Ризова, напоследък не е ясна и позицията на България за Украйна.

„Тръмп направи за часове това, което Путин не може да направи за четири години”, това каза Надежда Нейнски по темата за военната операция на САЩ във Венецуела.

Бившият външен министър заяви също, че ЕС трябва да изгради нова външна стратегия с ново отношение към агресията в международните отношения.

„Принудата трябва да стане не само недопустима, а невъзможна”, това каза Нейнски за ситуацията с Гренландия и призова Европа да заяви категорично присъствието си там.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com