Огромно щастие за Цветанка Ризова! Нов живот /СНИМКИ/

Цветанка Ризова стана свекърва. Любимата тв водеща ожени доведения си син Явор в средата на септември. Това съобщиха агенция ПИК и сайтът "Ретро".

За щастливата новина сподели бащата на младоженеца - адв. Красимир Недев, в социалните си мрежи, като публикува снимка на младоженците и написа: "От онези връзки, които наричаме кармични... Две души, вече в едно – новото семейство Недеви. Пазете и обгрижвайте любовта си, Елица и Явор".

Под публикацията заваляха коментари и честитки за младото семейство: "Честито на младоженците! Нека животът им заедно да е изпълнен с мигове, изтъкани от любов!", пише приятелка на адв. Недев. "Щастие и благоденствие за младото семейство! Да остареят на една възглавница - лице в лице!" и още стотици коментари написаха доброжелатели в интернет.

ФОТО: ПИК и "Ретро"

Сватбата на Явор и Елица бе камерна - само с най-близки роднини и приятели. Булката бе пременена с къса бяла рокля, а косата ѝ бе събрана в елегантен кок. Младоженецът бе издокаран със сини дънки, бледорозова риза и черно сако. Според близки до семейството младите очакват дете и Цветанка ще се сдобие с още едно доведено внуче.

Това е втората сватба във фамилията за тази година. Припомняме, че ден преди Цветанка Ризова да закръгли 60 години - на 13 юли, тя се омъжи за втори път – за столичния адвокат Красимир Недев. С брака си журналистката се сдоби с нова свекърва, както и с доведени син, дъщеря и внуче.

ФОТО: ПИК и "Ретро"

Синът на Недев - Явор, е на 31 години и се занимава с бизнес. Елица е от Сливен, а любовта между нея и Явор пламва през 2016 г.

