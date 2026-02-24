Топ магистрат: Прокуратурата не може да бъде заложник!

„Безспорно, страната се намира в конституционна криза вече твърде дълго време и последиците от нея са твърде чувствителни.“ С тези думи заместник-председателят на Асоциацията на прокурорите в България и заместник градски прокурор на София Десислава Петрова коментира напрежението около бъдещето на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

Повод са публичните изявления на бившия окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов и очакваното решение на Висшия съдебен съвет този четвъртък дали да бъде избран нов временен ръководител на прокуратурата. Заседанието на ВСС беше свикано от служебния правосъден министър Андрей Янкулов.

Легитимността на и.ф. главния прокурор и ролята на Конституционния съд

Петрова подчерта, че прокуратурата „не може да бъде заложник на един човек и на неговата воля и решения“, като уточни, че подобно влияние не може да бъде нито вътрешно, нито външно. Според нея съществуват два ключови въпроса - кой орган има правомощията да определя изпълняващия функциите главен прокурор и за какъв срок той може да заема поста.

По думите й временно изпълняващият длъжността е „временна фигура, която цели единствено да осигури непрекъснатост в работата по административно ръководство“. Относно легитимността на Сарафов тя заяви, че това не е въпрос, който може да реши персонално, тъй като има висящо дело пред Конституционния съд на Република България. „Трябва да се зачетат правомощията на Конституционния съд и той да се произнесе“, каза Петрова.

Недоверие, противоречива практика и обществени реакции

Заместник градският прокурор коментира и противоречивата съдебна практика, определяйки я като „проблем на настоящата съдебна система“. Въпреки това тя изтъкна, че прокуратурата отчита „над 95% осъдителни присъди“, което според нея е показател за ефективността на обвинението.

По отношение на ниското обществено доверие Петрова заяви, че „това недоверие се наслагва отвън“, като добави, че хората, които имат пряк досег със съдебната система, демонстрират по-високо доверие. Тя коментира и случая „Петрохан“, като посочи, че информация е била дадена в първия възможен момент и че „едно разследване е динамично“, а интерпретациите в публичното пространство не могат да бъдат спрени.

Проверки, сигнали и вътрешни спорове

Относно сигнала срещу вътрешния министър Емил Дечев Петрова уточни, че той е постъпил по електронна поща и вече е възложена проверка. „Няма как към този момент да преценим дали има основания за обвинение“, посочи тя.

По повод твърденията за натиск в прокуратурата Петрова заяви, че може да говори единствено за това, което лично е възприела, и че механизмът за защита срещу констатации е чрез жалба, „а не чрез атаки на колегите си“. Тя обясни, че решението да има още една кандидатура за ръководството на Асоциацията на прокурорите е било резултат от „принципно несъгласие на мнозинството от нас за начина, по който се управлява асоциацията“, включително по въпроса за провеждането на общо събрание в период, който според нея би довел до работа извън мандат.

