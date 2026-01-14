Тече изслушването на кандидатите за български европрокурор

В сградата на Висшия съдебен съвет тече публичното изслушване на седемте допуснати кандидати за европейски прокурор от Република България. Процедурата е ключов етап от националния подбор за представител на страната ни в Европейска прокуратура и се провежда при засилен обществен и професионален интерес.

Кандидатите, които се явиха на изслушване, са Бойко Атанасов, Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева. Част от тях вече имат пряк опит в работата на Европейската прокуратура - Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Светлана Шопова-Колева в момента са европейски делегирани прокурори, като Беличев оглавява българския офис на институцията.

Сред кандидатите е и Десислава Пиронева, която беше заместник-главен прокурор по време на мандата на Иван Гешев, както и ръководител на Върховната административна прокуратура. Ивайло Илиев и Пламен Петков понастоящем са прокурори в Софийската районна прокуратура, а Бойко Атанасов е следовател с дългогодишен стаж, известен с публичните си изявления отпреди години за т.нар. „шпиц-команда“ в Столичната следствена служба по времето, когато неин ръководител беше Петьо Петров-Еврото. Атанасов е редовен участник в конкурсни процедури, но досега не е бил избран.

Текущото публично изслушване представлява втория етап от процедурата. След приключването му специализираната комисия трябва да излъчи три кандидатури, които ще бъдат предложени за по-нататъшно одобрение. С доклад на министъра на правосъдието имената ще бъдат внесени в Министерския съвет, а след това изпратени до компетентните органи на Европейския съюз, които ще направят окончателния избор.

Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за срок от шест години. Мандатът на първия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли 2026 г., което прави настоящата процедура особено важна за бъдещото участие на България в Европейската прокуратура.

