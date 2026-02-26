След 6 часа дебати! Сарафов остава, Янкулов загуби

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да не разглежда предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за назначаване на нов временно изпълняващ длъжността главен прокурор и пренасочи искането към Прокурорската колегия за компетентно разглеждане.

Обсъждането на допустимостта на предложението продължи над шест часа.

Единствена точка в днешното заседание, свикано от служебния министър на правосъдието, бе определяне на изпълняващ функциите главен прокурор, защото, по думите му, "след 21 юли 2025 г. Република България няма легитимен главен прокурор - нито титуляр на длъжността, нито изпълняващ функциите".

Той се аргументира, че това е становището на върховната съдебна инстанция по наказателни дела, имайки предвид отказа на Върховния касационен съд да признае Сарафов като изпълняващ длъжността обвинител №1.

Борислав Сарафов остана на поста и след 21 юли миналата година, когато изтекоха шестте месеца, откакто промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) сложиха това времево ограничение за временното заемане на постовете на т.нар. трима големи в съдебната власт (главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища).





