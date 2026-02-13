2 години затвор за жена, причинила смърт при катастрофа

Окръжният съд в Добрич осъди на две години "лишаване от свобода" с петгодишен изпитателен срок 24-годишна жена, обвинена в причиняване на смърт и средна телесна повреда по непредпазливост при катастрофа. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Подсъдимата е лишена и от право да управлява моторно превозно средство за срок от пет години.

По данни на съда инцидентът е станал на 3 юли 2024 г. по първокласния път Варна - Дуранкулак, в участъка от курортен комплекс „Златни пясъци“ към село Кранево, на около 400 метра преди населеното място. Според обвинителния акт, при управление на лек автомобил подсъдимата е нарушила правилата за движение, като е шофирала със скорост 58,36 км/ч при разрешени 20 км/ч за конкретния пътен участък,. Тя е загубила контрол над автомобила при навлизане в десен завой, което е довело до катастрофата. Вследствие на произшествието е починала жена от Добрич, а мъж от същия град е получил средна телесна повреда. Двамата пострадали са пътували в автомобила, управляван от подсъдимата, предаде БТА.

От заключението на назначената в досъдебното производство автотехническа експертиза става ясно, че критичната скорост за безопасно преминаване през завоя е била около и малко под 39 км/ч. Основната причина за инцидента е навлизането в кривата със скорост, значително надвишаваща тази граница, посочиха от съда. Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимата е признала изцяло фактите, изложени в обвинителния акт. При тази процедура съдът задължително намалява определеното наказание с една трета при постановяване на осъдителна присъда.

С постановения съдебен акт съдът е оправдал подсъдимата по първоначално повдигнатото ѝ по-тежко обвинение, като е приел, че са налице основания деянието да бъде преквалифицирано в по-леко наказуем състав – такъв, при който деецът е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия. Тя е оправдана и по отношение на още две вменени нарушения на разпоредби от Закона за движението по пътищата, посочиха още от съда.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна в 15-дневен срок.

При друг аналогичен случай в края на ноември 2025 година състав на Окръжния съд в Добрич призна за виновен подсъдим по дело за причиняване на смърт при управление на джет и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от 3 години, чието изтърпяване е отложено с 4-годишен изпитателен срок.

