Майстор обра дома на бизнесдама след ремонта

Майсторът, обрал бизнесдама в Пловдивско две години след като ремонтирал дома й, получи своето наказание. Атанас Иванов бе изправен пред съда през изминалата седмица. Той се признал за виновен и делото срещу него преминало по реда на съкратената процедура, съобщава trafficnews.bg.

Припомняме, че 50-годишният Атанас е майстор, извършващ довършителни дейности. Преди две години е бил нает от Атанаска Петрова в село Стряма, по препоръка на брат ѝ. Клиентката имала бизнес, свързан с транспортни услуги, и Иванов бил наясно с това.

Той и братът на Петрова били близки семейни приятели. Поради тази причина Атанаска се доверила на майстора. След изпълнение на проекта, в деня на напускане на обекта, Атанас забелязал дамската чанта на бизнесдамата отворена. Огледал се и бръкнал вътре, откъдето взел пари – около 800 лева. Това обаче не останало незабелязано. Съпругът на Канева го хванал в крачка. Тогава на Атанас му се разминало – върнал парите, извинил се, а семейството не подало жалба в полицията. Още докато траел ремонтът, Иванов си направил дубликат на ключовете за имението на Канева.

Две години по-късно Атанас Иванов „ударил” къщата. В средата на май той проследил бившите си клиенти. Познавал навиците и графика им. Така на 15 май, докато Канева била на работа, а съпругът ѝ – в чужбина, Атанас необезпокоявано влязъл в имението. Отключил вратата за гаража и оттам проникнал в дома на бизнесдамата. Без да оставя видими следи, той претършувал къщата и от три места взел пари – общо 12 хиляди евро и над 2 хиляди лева. Златото, бижутата, чантите и други ценни вещи останали непокътнати.

Само за едно заседание Иванов получи наказание. Атанас Иванов сключил спораазумение с прокуратурата. Сумата от 26 хиляди лева е била възстановена и това доведе до лека присъда спрямо майстора. Той е наказан с една година лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок.

