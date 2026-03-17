Путин скочи в защита на Куба, заподозря САЩ в план за сваляне на властта

Русия излезе с остра и категорична позиция в защита на Куба, след като изказвания на американския президент Доналд Тръмп предизвикаха сериозно напрежение около островната държава. От Москва заявиха „непоколебима солидарност“ с Хавана и обвиниха САЩ в опити за намеса във вътрешните работи на суверенна страна.

Без да назовава директно Тръмп, руското външно министерство изрази тревога от „ескалацията около Острова на свободата“ и подчерта, че подобни действия са недопустими. „Остро осъждаме заплахите, натиска и незаконните едностранни мерки“, заявиха от ведомството, като дадоха ясен сигнал, че Москва няма да остане безучастна.

Напрежението се разгоря, след като Тръмп заяви, че САЩ могат да „вземат Куба под някаква форма“ и че Вашингтон може да прави „каквото си иска“ с комунистическата държава. Паралелно с това САЩ засилиха икономическия натиск чрез петролна блокада, която допълнително удря енергийната система на страната.

Допълнителен взрив в ситуацията внесе информация на „Ню Йорк таймс“, според която Вашингтон разглежда отстраняването на президента Мигел Диас-Канел (на снимката горе) като ключова цел. По данни на изданието американската страна е дала да се разбере, че лидерът трябва да напусне поста си, като оставя изпълнението на този сценарий в ръцете на самите кубинци.

От Кремъл заявиха, че поддържат постоянен контакт с кубинското ръководство и са готови да окажат „всякаква възможна помощ“. Според Москва Куба е изправена пред безпрецедентни трудности, породени от дългогодишното икономическо и енергийно ембарго на САЩ, което допълнително нажежава геополитическата обстановка.

