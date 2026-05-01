Вучич готов за война! Вижте срещу кого

Сърбия ще се противопостави с всички сили на опитите за интеграция на Косово в НАТО. Това обяви днес президентът Александър Вучич, цитиран от националната телевизия РТС. Изявлението му идва в отговор на нова инициатива на американски конгресмени за приемането на Прищина в Алианса.

Дипломатическата стена на Белград

Вучич подчерта, че пътят на Косово към НАТО няма да бъде лесен. „Не забравяйте, че съществуват четири страни членки на НАТО, както и пет от ЕС, които не са признали независимостта на Косово. Ще се борим това да не се случи“, заяви сръбският лидер. Той допълни, че Прищина действа чрез лобиране в САЩ и чрез военни споразумения с Хърватия и Албания, но Белград разчита на балансиран диалог с Алианса, включително чрез предстоящи съвместни учения.

Ракетно напрежение: Китайското оръжие на Сърбия

На фона на политическия сблъсък, оръжейната надпревара в региона се нажежава. Придобиването от Сърбия на китайски свръхзвукови балистични ракети CM-400 предизвика коментари в Прищина. Въпреки мощта на тези системи, експерти по сигурността, цитирани от „КосоваПрес“, смятат, че те не представляват непосредствена заплаха за Косово.

„Косово няма причина за безпокойство, тъй като е под чадъра на НАТО. Системите за противовъздушна отбрана на Алианса могат да неутрализират тези ракети“, отбелязва специалистът Исмет Ибиши.

Отговорът на НАТО: Ракети „Пейтриът“?

Анализатори прогнозират, че в отговор на сръбското въоръжаване, НАТО може да разположи противоракетни системи „Пейтриът“ на територията на Косово, Албания или Хърватия. Междувременно в Прищина съветват правителството да продължи укрепването на сухопътните си сили, докато сигурността на небето остава ангажимент на международните сили.

