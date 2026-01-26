Рюте защити Тръмп и ролята му в НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил прав за проблемите в съвместната отбрана и за ролята на НАТО, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте по време на изслушване пред комисиите на Европейския парламент по сигурност и отбрана и по външни работи. По думите му именно натискът от страна на Тръмп е променил поведението на съюзниците.

Рюте подчерта, че САЩ имат нужда от НАТО, но и НАТО не може без САЩ, като определи трансатлантическата връзка като ключова за сигурността на Европа и Северна Америка. Той посочи, че без активната позиция на Тръмп държавите от алианса нямаше да увеличат военните си разходи до два процента от БВП до края на миналата година, нито да се договорят за цел от пет процента в близките години.

В изслушването бе поставен и въпросът за бъдещето на Гренландия. Рюте уточни, че няма мандат да води преговори от името на НАТО и няма да се намесва в текущите разговори между Дания, Гренландия и САЩ. Той обясни, че ролята на алианса е свързана с поемането на обща отговорност за защитата на Арктика и с ограничаването на икономическото и военното влияние на Русия и Китай в региона. В диалога участват външните министри на Дания и Гренландия, държавният секретар на САЩ Марко Рубио, както и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Генералният секретар отхвърли възможността НАТО да се намесва в Иран и коментира темата за Украйна, като заяви, че пътят на страната към алианса е необратим, но засега липсва единодушна подкрепа сред съюзниците. Рюте предупреди, че броят на прехванатите руски ракети и дронове намалява заради недостига на системи за противовъздушна отбрана и призова евродепутатите да окажат натиск върху правителствата си. По думите му Европа разполага с достатъчно техника, която трябва да бъде предоставена на Киев, защото за украинците това е въпрос на живот и смърт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com