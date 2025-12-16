НАТО събира Източния фланг заради нарастващите заплахи

Днес предстои среща на страните-членки на НАТО, посветена на сигурността по Източния фланг на Алианса, която се провежда на фона на засилени опасения за стабилността в региона.

България ще бъде представена от министър-председателя в оставка Росен Желязков, а домакин на разговорите ще бъде финландският премиер Петтери Орпо, който ще приветства лидерите на държавите от Източна Европа.

Сред участниците са румънският президент Никушор Дан и полският премиер Доналд Туск.

Основен акцент в дискусиите ще бъдат заплахите за европейската сигурност, с особен фокус върху рисковете по източната граница на НАТО.

