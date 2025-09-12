НАТО започва операция „Източен страж“

Северноатлантическият алианс започва операция "Източен страж", за да укрепи позициите на НАТО на източния фланг след руските дронове в Полша.

Това съобщи генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на пресконференция в Брюксел.

Днес, заедно с генерал Алексус Гринкевич, сме тук, за да обявим началото на операция "Източен страж" за укрепване на позициите ни на източния фланг", каза Рюте и добави, че операцията ще стартира "през следващите дни", като в нея ще участват Дания, Франция, Великобритания и Германия.

Операция "Източен страж" ще включва елементи на противовъздушна и наземна отбрана, поясни върховният главнокомандващ на НАТО в Европа Алексус Гринкевич.

"Операция "Източен страж" ще бъде гъвкава и отзивчива, осигурявайки още по-фокусирано възпиране и отбрана, когато и където е необходимо.

Ще бъдат комбинирани елементи на противовъздушна и наземна отбрана и така ще се улесни обмена на информация между страните", каза той по време на пресконференцията в Брюксел.

