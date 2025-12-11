Администрацията на Тръмп взе много сериозно решение

Дългоочакваната „златна карта“, най-накрая е пусната от администрацията на Тръмп. Тя позволява на заможни чужденци да купуват американски визи, съобщи New York Post, цитирано от Vesti.bg

Пред репортери в Белия дом Тръмп заяви, че това ще функционира „донякъде като зелена карта“, позволявайки на чужденците незабавно да получат статут на постоянно пребиваване, за да работят в Америка.

Физическите лица трябва да платят 1 милион долара в хазната на САЩ, докато компаниите ще трябва да похарчат над 2 милиона долара, за да запазят служителите си.

Министерството на вътрешната сигурност ще извърши проверка на всички кандидати, за да се увери, че отговарят на условията.

