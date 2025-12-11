Балканският Ел Чапо се завърна! Сретен Йосич излиза от затвора

Сръбският наркобос Сретен Йосич, по-известен като страховития Йоца Амстердам, отново е на свобода. Белградският апелативен съд взриви общественото пространство, след като уважи жалбата на защитата му и нареди незабавното му освобождаване след дългогодишната му 15-годишна присъда. Решението дойде на 10 декември и предизвика вълна от реакции, тъй като Йосич остава под условен режим едва до 28 февруари 2026 г.

Съдът мотивира шокиращия обрат с тезата, че са изпълнени всички законови изисквания за условно освобождаване и че магистратите „очакват“ Йосич да не извърши ново престъпление. 63-годишният наркотрафикант обаче е име, което десетилетия наред е свързвано с тежка престъпност в Европа.

Йосич бе арестуван на 27 април 2009 г. заради подозрения, че стои зад убийството на хърватския журналист Иво Пуканич, но по-късно беше окончателно оправдан. Оттам той беше преместен в затвора в Забела, за да излежи присъдата си за подстрекателство към убийството на Горан Марянович, известен като Гокси Бомбаш, извършено още през 1995 г.

Фигурата на Йоца Амстердама носи криминална история, разтегната през няколко държави. Още през 1984 г. той напуска Сърбия и започва живот между различни европейски столици и затвори, където излежава присъди за наркотрафик. От средата на 80-те той се установява в Нидерландия, а по-късно според различни данни прекарва години и в България, където печели прозвището „Краля на кокаина“. През 2002 г. е арестуван в София и екстрадиран обратно в Нидерландия.

Сега, след излизането му от затвора, въпросът, който стои над Балканите е един - накъде ще поеме емблематичният Йоца Амстердама и ще удържи ли на „очакванията“ на съда да не престъпи закона отново.

