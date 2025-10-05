Вучич с мрачна прогноза. Дойде време разделно!

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че всички държави по света се готвят за глобален военен конфликт, съобщи Kurir.

Според сръбския лидер, всички страни активно се подготвят за война, което показва голяма вероятност от нейното избухване.

Той изрази притеснението си, че става все по-увереност в неизбежността на мащабен конфликт, като се позова на общото очакване за предстоящото му начало.

Вучич добави още, че в контекста на сегашното международно напрежение сега всяка държава определя позицията си и решава към коя страна да се присъедини.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com