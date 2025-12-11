Шок от Вучич! Сърбия иска петролни продукти от България

Сърбия активно проучва възможността да внася петролни продукти от България, Румъния и други съседни държави - тема, която бе поставена на най-високо политическо ниво по време на работната вечеря на президента Александър Вучич с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

За София това открива шанс да се превърне в основна транзитна и енергийна точка за западния ни съсед в период, когато Белград се стреми да намали зависимостта си от Русия.

Сърбия иска достъп до български и румънски петролни продукти

„Обсъдихме къде трябва да изградим нови газопроводи, но и нови нефтопроводи и продуктов тръбопровод, така че от Констанца например да можете да внасяте и дизел, не само суров петрол“, заяви Вучич пред сръбската РТС след срещата в Брюксел.

Това е първият път, в който Белград открито поставя като приоритет изграждането на регионална мрежа, позволяваща директен внос на готови петролни продукти, включително от България. Подобна инфраструктура би дала на Сърбия нови варианти за доставки - особено в условията на нестабилни глобални пазари.

Паралелно с това е обсъден и план за газов интерконектор между Сърбия и Северна Македония - още един елемент от усилията на Белград за енергийна диверсификация.

Европа настоява за реформи и геополитическо привеждане

Вучич съобщи, че на срещата са били дискутирани „ключови въпроси от двустранните отношения между Сърбия и ЕС и нашия европейски път“. Той призна, че не е ясно дали Белград ще отвори следващия преговорен клъстер, тъй като решението зависи от държавите членки.

От своя страна Урсула фон дер Лайен подчерта, че Брюксел приветства стъпките на Сърбия за диверсификация на енергийните си маршрути и намаляване на зависимостта от Русия, „чиято ненадеждност беше многократно демонстрирана“.

Тя акцентира и върху нуждата Белград да ускори реформите в областта на върховенството на закона и свободата на медиите. „Разширяването е геостратегически императив“, заяви председателката на ЕК.

Европейска подкрепа за енергийните проекти на Белград

Антонио Коща също потвърди ангажимента на ЕС към европейското бъдеще на Сърбия. Според него анализът на енергийните проекти и реформите в Брюксел е още един сигнал, че сътрудничеството ще се задълбочава.

Фон дер Лайен напомни, че ЕС вече инвестира сериозно в енергийната инфраструктура на Сърбия и в подкрепа на най-уязвимите домакинства.

България като нов енергиен коридор за Белград

Проучването на възможността Сърбия да внася дизел и други петролни продукти от България е ключов момент в разговорите. За първи път Белград открито заявява интерес към подобен тип енергийно партньорство.

Това позиционира страната ни като потенциален стратегически доставчик и транзитен център в региона – роля, която става още по-значима на фона на европейските усилия за енергийна независимост от руските ресурси.

