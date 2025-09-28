Вучич дръпна остра критика: Не подкрепяме войната на Путин!

Сръбският президент Александър Вучич отправи

най-острите си досега думи към Москва,

като определи обвиненията на руската Служба за външно разузнаване (СВР), че Белград снабдява Украйна с боеприпаси, за „най-обидното твърдение срещу Сърбия“, което някога е чувал.

В интервю за германското издание „Франкфуртер Алгемайте Цайтунг“ той подчерта, че Сърбия никога не е подкрепяла нарушаването на международното право и че ще продължи да отстоява териториалната цялост на Украйна, въпреки желанието си да запази добри отношения с Русия.

Остра атака към Кремъл

„Когато руската разузнавателна служба ме обиди мен и Сърбия два пъти, вие не написахте нищо за това. Руската служба СВР твърдеше, че продаваме боеприпаси на Украйна. Това беше без съмнение най-обидното твърдение срещу Сърбия, което някога съм виждал“, каза Вучич. Той припомни и декларацията от 29 май, в която Москва директно обвини Белград, че „се опитва да застреля Русия в гърба“, като помага на Киев да „убива и осакатява руски военни и цивилни“.

„Ние никога не сме казвали, че подкрепяме навлизането на войски в чужди територии. Винаги сме подкрепяли териториалната цялост на Украйна и ще продължим да я подкрепяме“, подчерта президентът. Според него приятелството между Сърбия и Русия не може да се тълкува като съгласие с агресията на Кремъл: „Да се говори за „фалшиви приятели“ само заради една тема и да се тълкува по начин, който не отговаря на истината, не е честно. Вярвам в приятелството и лоялността, но твърдо вярвам в интересите на държавите. Те са основата на международния ред.“

Балансът между Москва и Брюксел

Вучич заяви, че Сърбия ще продължи да поддържа добри отношения с Русия, но никога за сметка на европейския си курс. „Сърбия се опитва да поддържа добри отношения с Русия и ще продължи да го прави. Но означава ли това, че подкрепяме нарушаването на международното право? Не“, каза той.

Президентът подчерта, че целта на Белград остава членство в Европейския съюз и че не бива да се очаква Сърбия да прекрати контактите си с държави, които не са признали Косово: „Интересите на държавите са водещи, ние следваме своя път.“

Вучич припомни, че в ключови моменти Белград е търсил съдействие не от Москва, а от Запада, включително от ФБР при разследването на полицейски действия срещу протестиращи, и отбеляза, че действията на руските служби невинаги са били в полза на сръбското правителство.

Германската връзка и протестите в Сърбия

Сръбският лидер говори и за напрежението около антиправителствените демонстрации в Белград. Той отхвърли твърденията, че германската разузнавателна служба BND обучава протестиращи, но настоя, че протестите се финансират от чужбина. „Никога не съм казвал, че всичко е организирано отвън. Но е добре финансирано от чужбина, защото тези хора нямат достатъчно средства да го плащат сами. Например онези студенти, които блокираха университетите, все пак трябва да ядат три пъти на ден. Това в по-голямата си част се плаща от чужбина“, каза той.

Според него водещите фигури на протестите са получавали стипендии и подкрепа от германски фондации, но Белград е избрал да не публикува доказателства, за да не влошава отношенията с Берлин.

Политическа реторика и вътрешни критики

Вучич бе попитан и за острия си език към политическите опоненти и към върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмид, когото нарече „гаулайтер“.

„Приемах Шмид повече от веднъж. Но може би отидох твърде далеч, когато го нарекох гаулайтер“, призна президентът. Той отхвърли и изказвания на свои съратници, които говорят за „освобождаване на Сребреница“: „Никога не съм казвал това! Бях в Сребреница и отдадох почит на жертвите. През последните 13 години винаги съм говорил за жертвите с голямо уважение.“

Вучич подчерта, че целта му е да завърши мандата си „в мир и стабилност“, дори когато политическите страсти се разгарят.

Поглед към бъдещето на Сърбия

В заключение сръбският президент заяви, че остава убеден в европейското бъдеще на страната. Той увери, че правителството му „сътрудничи всеки ден“ с международни организации като ОССЕ за гарантиране на изборната сигурност и че иска да остави след себе си стабилна и мирна Сърбия. „Може би някои хора ще почувстват липсата на този подход, когато вече няма да съм на власт след две години“, каза Вучич.

Макар да не крие желанието си за добри отношения с Русия, посланието му към Москва бе ясно – Белград няма да приеме диктовка и няма да изостави принципите на международното право, а обвиненията за оръжейни доставки към Украйна са неприемлива провокация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com