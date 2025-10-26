Сърбия без горива! Вучич с извънредно решение

Сърбия остана почти без горива, а литър дизел вече струва 3,40 лв. (около 200 динара) в страната, след като САЩ наложиха санкции на руските компании „Лукойл" и „Роснефт". Сръбският президент Александър Вучич обяви, че само благодарение на държавния резерв рафинерията в Панчево ще може да работи до 10-15 ноември.

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че следващата седмица ще разговаря с руски, американски и европейски партньори, за да намери най-доброто решение за Сърбия по отношение на енергийната ситуация, предаде Танюг.

"Ако нямаме решение на проблемите следващата седмица, Сърбия ще вземе свои собствени решения и ще защити населението през тази седмица", заяви Вучич във видеопослание, публикувано във фейсбук.

Той напомни, че американските санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" са насрочени да влязат в сила на 21 ноември.

Сръбската петролна компания NIS е 55% собственост на "Газпром" и "Газпром нефт". NIS притежава рафинерията в Панчево, близо до Белград и мрежа от 350 бензиностанции в цялата страна, предаде dir.bg.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна ще наложат санкции върху NIS и поискаха излизането на руския капитал от компанията.

NIS може да затвори единствената петролна рафинерия в страната в рамките на една седмица, съобщи в петък Ройтерс, позовавайки се на информирани източници.

Поради ограничения компанията не успя да осигури партида петрол за своята рафинерия с капацитет 4,8 милиона тона годишно, съобщиха източници пред Ройтерс. Те казаха, че рафинерията разполага със запас от суров петрол само за няколко дни и без нови партиди компанията ще бъде принудена да прекрати дейността си.

В петък министър-председателят Виктор Орбан обяви, че Унгария работи за намирането на начин да заобиколи новите санкции на САЩ срещу руски петролни компании. Той не даде подробности, но и не даде индикации, че планира нарушаването на въведените ограничения.

Унгарската петролна и газова компания МОЛ има рафинерии в Унгария и Словакия с общ капацитет за преработка на 14,2 милиона тона суров петрол годишно, които разчитат на руски нефт, транспортиран по петролопровода "Дружба".

