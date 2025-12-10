ЕС с тежко решение. Урсула разкри проблема

Европейската комисия обяви планове граничната служба „Фронтекс“ да се увеличи трикратно, като броят на служителите ѝ достигне 30 хиляди. Това съобщение направи председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен на международен форум в Брюксел, посветен на борбата с незаконната миграция.

Фон дер Лайен подчерта, че усилията на ЕС са насочени към разоряване на каналджиите, които организират и улесняват незаконното пресичане на границите, и към спасяването на десетки хиляди мигранти, принуждавани да участват в мрежи за съвременно робство. Тя добави, че ЕС ще разшири възможностите за легална имиграция, за да предложи алтернатива на опасните маршрути.

Председателят на Комисията съобщи още, че ЕС подготвя санкции срещу каналджии, мерки за конфискация на незаконно придобито имущество и кампании в страните на произход, с които потенциалните мигранти да бъдат разубеждавани да предприемат опасното пътуване.

Фон дер Лайен отбеляза, че основният принцип на ЕС е европейците да определят кой и при какви условия пресича границите, а не каналджиите. Тя добави, че тази година незаконните пристигащи мигранти в ЕС са намалели с 37%, а най-често използваните маршрути – с 26%. По думите ѝ, приетите наскоро законодателни промени в областта на миграцията са исторически и демонстрират отговорност на Съюза, съобщи Vesti.bg

