Финансови потоци под въпрос: Кой финансира Хамас

Френският делегиран министър по въпросите на Европа Бенжамен Адад поиска от Европейската комисия да проучи дали част от европейското финансиране, предназначено за неправителствени организации, не е било отклонено и дали тези средства не са попаднали в ръцете на палестинското ислямистко движение „Хамас“, съобщава Франс прес.

В писмо до дипломат номер едно на ЕС Кая Калас и еврокомисарите Дубравка Шуица, Майкъл Макграт и Магнус Брунер Адад посочва, че са получени сигнали за подозрителни практики, свързани с механизъм за проверки на организации в палестинските територии, въведен от „Хамас“ още през 2020 г.

Министърът отбелязва, че Европейският съюз предоставя средства на хуманитарни организации като Норвежкия съвет за бежанците и Международната медицинска група, но съществуват информации, които пораждат сериозни опасения относно ефективното и безопасно използване на тези средства. Целта е европейските данъкоплатци да бъдат уверени, че техният принос отива само за хуманитарни цели.

През май 2025 г. Адад вече е поискал от Брюксел да засили контрола върху отпусканото финансиране, за да се избегне то да попадне в ръцете на структури, свързани с антисемитски или ислямистки дейности. Заедно с Австрия и Нидерландия Франция предложи на европейско ниво конкретни мерки за гарантиране на зачитането на европейските ценности от организациите, получаващи средства.

Адад подчертава, че европейското финансиране за хуманитарни цели не трябва да преминава през структури, които са зависими от мрежите на „Хамас“. Международните организации не бива да се оказват принудени да приемат подкрепата на признати за терористични структури, за да осигурят хуманитарни услуги.

Франция призовава и за по-голяма прозрачност, стриктен контрол на финансовите потоци и създаване на механизъм за преустановяване на плащанията при съмнения за злоупотреба, като целта е Европейският съюз като цяло да действа по-бдително и да предотвратява отклоняване на средства, съобщи Vesti.bg

