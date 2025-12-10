„Ще станем съседи с Русия“ – Дан за последствията от поражение на Украйна

Държавният глава на Румъния, Никушор Дан, който бе на двудневно посещение в Париж, изрази сериозна загриженост относно последствията за Европа и за самата Румъния при евентуално поражение на Украйна. Той подчерта, че ако това се случи, страната му ще се окаже „съсед с Русия“ и ситуацията ще се промени коренно. Президентът добави, че е изключително важно Украйна да продължи да се съпротивлява, защото споделя същите ценности като Румъния.

В ефира на френската телевизия Дан отбеляза, че макар да е важно да се говори за мир, той не е оптимист за неговото скорошно настъпване. Президентът припомни, че Румъния, подобно на Полша, е една от основните транзитни точки за военната и хуманитарна помощ към Украйна.

По време на интервюто той бе помолен да коментира и последните изявления на бившия американски президент Доналд Тръмп относно Европейския съюз. Дан припомни, че още по време на първия си мандат Тръмп е посочил, че САЩ трябва да се съсредоточат върху Тихия океан, а Европа е била по-дълго време в положение на дисбаланс по отношение на финансирането на сигурността. Според него Тръмп е прав, че този въпрос трябва да се балансира, а на срещата на върха на НАТО в Хага страните се договориха да увеличат военните си разходи.

В рамките на визитата си във Франция във вторник Дан посети завода на Thales – един от най-големите центрове за производство на радари в Европа. Там бяха обсъдени проекти за сътрудничество с цел укрепване на отбранителните способности на Румъния. Делегацията имаше възможност да види радарите GM200 MM/A и Ground Fire.

Това бе първото официално посещение на Никушор Дан във Франция като президент на Румъния. По време на визитата той и френският президент Еманюел Макрон демонстрираха изключително близки и топли отношения, а местните медии публикуваха видео, в което Макрон говори на румънски, а Дан – на френски. Пред камерите двамата си направиха и селфи за спомен, което бързо се разпространи в социалните мрежи, съобщи Блиц

