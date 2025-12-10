Драма във въздуха: самолет се приземи върху автомобил

Малък самолет е бил принуден да извърши аварийно кацане върху автомобил на магистрала във Флорида, след като е получил проблем с двигателя, съобщава Fox News. Инцидентът е станал в понеделник вечерта и за щастие пилотът и пътникът от машината Beechcraft 55 са се разминали без наранявания. Шофьорката на ударения автомобил „Тойота“ обаче е била транспортирана в болница с леки травми, съобщава FoxNews, цитирано от Vesti.bg

Местните власти потвърждават, че малкият самолет се е приземил върху натоварената магистрала, като е ударил поне едно превозно средство. По информация на Федералната авиационна администрация (FAA), Beechcraft 55 е направил опит за аварийно кацане на Interstate-95, в района на Merritt Island, около 17:45 часа, след сигнал за повреда в двигателя.

По време на опита за приземяване самолетът се сблъсква с Toyota Camry от 2023 г., посочва Fox Orlando. Пилотът и пътникът – двама 27-годишни мъже, единият от Орландо, а другият от Temple Terrace – не са пострадали. 57-годишната жена, управлявала автомобила, е получила леки наранявания и е била настанена в болница.

В публикувани онлайн видеокадри се вижда как малкият самолет се спуска към магистралата, докато автомобилът продължава движението си. Камерата запечатва момента, в който колесникът на самолета се спуска върху автомобила преди машината да се плъзне на асфалта пред него.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com